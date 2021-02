E’ miliardario, ha 23 anni e si è comprato il Sunderland “per fare come papà”

Il Sunderland è una società gloriosa del calcio inglese con ben 142 anni di storia e 6 titoli di Premier League e 2 FA Cup in bacheca. Ora è caduto in disgrazia: è settimo in League One, in lotta per la promozione in Championship.

“Sono orgoglioso di diventare il custode di questa storica società – ha detto il nuovo giovanissimo proprietario – e sono consapevole delle grandi responsabilità che avrò da questo momento. Oggi inizia un nuovo entusiasmante capitolo nella storia del Sunderland”.

📰 Sunderland AFC today received approval from the @EFL for Kyril Louis-Dreyfus to acquire a controlling interest in the club, signalling the start of a new era on Wearside.

Louis-Dreyfus also becomes the club’s new Chairman with immediate effect.

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 18, 2021