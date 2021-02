100 insulti a partita, 100 post contro, 100 opinioni diverse. Mezzala, trequartista, esterno, terzino. 100 volte Lorenzo, senza paura, come i veri uomini, come i veri capitani.

Sa di giocare dieci minuti prima della partita.Entra e dimostra di essere il fenomeno che molti ignorano I piedi li usa come li usa un portiere, per parare. Stop. Il Bambino, Alex Magno.

😁Come ogni anno a San Valentino mi rammarico che nisciuno mi regala il tubo di baci perugina. Embé, sombrero, tacco, chiusure. Mario Rui mi ha insegnato che amare è talvolta una scelta talvolta un episodico momento di gioia. Grazie.

Il Subcomandante Chucky alza il pugno, trascina in trincea il vero Rrahmani (il pacco) ferito ad una gamba vede l’alba trascinando il suono della Resistenza. Hasta siempre Comandante!

Chiellini mostra ancora una volta le sue doti. Pugile mancato. Bakayoko è ebano pesante, quello di un mobile che non sposti manco in cinque…Eh ma nun tene manco le rotelle però…

😅 Zero tiri in porta, zero possesso palla (o quasi) Catenaccio e terzino che batte il rinvio da fondo. Abbiamo battuto il record vintage del Governo. Loro agli anni 90 noi direttamente agli anni ’80. DiscoDance .

🖐La squadra è con Gattuso, ha giocato, ha sofferto, è uscita distrutta. È brutta, bruttissima, ma almeno questo famoso veleno ce l’ha fatto vedere, sentire, percepire. Nulla cambia, nulla, ma almeno possiamo dire di aver avuto una gioia. Grazie ragazzi.

