Disavventura per Immobile, hanno hackerato il suo profilo Twitter

Secondo quando si legge su Twitter il profilo di Ciro Immobile sarebbe stato hackerato ed adesso sarebbe di proprietà di un certo Samil Berk, social e digital media specialist.

L’attaccante della Lazio aveva da tempo abbandonato il suo profilo, più esattamente non scriveva nulla dal 4 marzo 2018, giorno della scomparsa di Davide Astori.

La notizia l’ha data lui stesso sul suo profilo Instagram, ora però dovrà fare denuncia alla Polizia postale per riscattarlo e chiudere la questione

“Purtroppo mi hanno rubato l’account Twitter. Questo strano personaggio potrebbe twittare qualsiasi cosa perché è riuscito a entrare rubando la password. Non so neanche come abbia fatto, visto che non la ricordo neanche io. Sono tre anni che non entro nel profilo. Grazie a chi mi ha segnalato questa cosa, così ho potuto avvisare tutti”.