Diritti tv, in programma il 26 febbraio la nuova assemblea di Lega

Il 26 febbraio torna a riunirsi l’Assemblea di Lega Serie A: in ballo la questione dei diritti tv della serie A per il triennio 2021/2024. Lo apprende l’Ansa. La precedente riunione era saltata per la mancanza del quorum, nove società non si erano infatti collegate, risultando assenti.

Adesso una nota della Lega contiene la nuova convocazione. All’ordine del giorno anche le nomine del consigliere indipendente, dei componenti supplenti del collegio dei revisori e dei membri dell’organismo di vigilanza.