L’assemblea della Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti tv non si è tenuta per mancanza di quorum. La notizia, già nell’aria, è data da Calcio e Finanza. Sono risultate assenti nove società e dunque la riunione non si è potuta tenere.

“Le nove società assenti sono Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino”.