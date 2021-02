De Ligt usa le stesse scarpe da due anni, le ha bucate ma non le cambia

La storia non è romantica come quella di Matthäus che giocò la finale di Italia 90 con le scarpe che aveva prestato a Maradona, ma riguarda lo stesso argomento: la scaramanzia. Matthijs De Ligt gioca con lo stesso paio di scarpini da due anni: partite ufficiali e allenamenti, non li cambia mai. Non lo stesso modello, proprio quelle due scarpe e basta. Le ha consumate, quasi bucate, ma non vuole saperne di indossarne altre.

Il difensore olandese della Juventus le usa per scaramanzia dall’aprile del 2019: un paio di Adidas X 18.1 “White&Solar Yellow”.

Aprile 2019 – scrive il Corriere dello Sport – fu un periodo particolarmente felice per De Ligt e l’Ajax, di cui all’epoca era il più giovane capitano di sempre, a soli diciannove anni. I Lancieri vinsero l’Eredivisie ed eliminarono la Juventus e il Real Madrid dalla Champions League, un risultato davvero incredibile.

Adidas gli ha proposto una fornitura speciale della stessa identica calzatura realizzata appositamente per lui ma l’olandese ha rifiutato.