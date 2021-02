Corsport: Gattuso torna al 4-2-3-1 che gli è costato parecchio, forse persino la panchina

Il tecnico del Napoli ha scelto di osare, ancora e di nuovo, lanciandosi a braccia aperte contro la «Vecchia Signora», perché si può essere costretti alla resa ma senza rinunciare all’orgoglio

La sfida del Napoli contro la Juve al Maradona è un all in per Gattuso che ha deciso di conseguenza di mettere su tavolo le armi pesanti

Gattuso ha scelto di osare, ancora e di nuovo, lanciandosi a braccia aperte contro la «Vecchia Signora», rinunciando al tridente, abbracciando quello ch’è divenuto un suo modello di riferimento, il 4-2-3-1, che pire gli è costato parecchio, forse persino la panchina.

Il tecnico del Napoli non vuole avere paura, e dal momento che potrebbe essere la sfida decisiva per il suo futuro sulla panchina del Napoli ha deciso di continuare con le sue teorie

