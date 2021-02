Corsport: è il momento di Osimhen

Gattuso valuta di impiegarlo in campo dal primo minuto anche per la sua voglia di tornare a giocare e a segnare

L’assenza di Osimhen si è fatta sentire e non poco, scrive il Corriere dello Sport. Il centravanti azzurro è venuto a mancare in u momento fondamentale per la stagione della squadra e adesso, che il suo recupero non è ancora terminato, diventa addirittura impensabile.

Gattuso gli ha già fatto fare degli spezzoni di gara per abituarsi, ma adesso, è venuto il memento di giocare

Osimhen ha una sessantina di minuti nelle gambe; e ha soprattutto una faccia diversa, «sente» la partita, la vive, la vuole, ha smesso di ammalinconirsi, ha il desiderio di correre, di segnare, di andare ad abbracciarsi Gattuso come il 17 ottobre, il giorno del suo primo gol napoletano