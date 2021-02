«Charly si portava le donne a casa di Maradona, e per stordirlo gli dava birra e spinelli»

Infobae pubblica una chat privata col dottor Luque: un parente della compagna di Diego “si scopava” una nella stanza di servizio. “Per tenere tranquillo Diego lo ha fatto a pezzi”

Infobae continua a pubblicare gli audio delle conversazioni private tra il dottor Luque, la psicologa Cosachov e le persone che gravitavano attorno a Maradona negli ultimi giorni di vita. Marca riporta una chat tra il medico che viveva in casa con Maradona e Luque, nella quale è descritta una situazione ormai fuori controllo:

“Ho molta fiducia in Monona (la cuoca, ndr), ieri mi ha detto che Charly (un parente dell’ultima compagna di Diego, ndr) si è organizzato e ha fatto entrare una donna in casa. Per sbarazzarsi di Diego gli ha dato una birra e una canna, lo ha mandato in mille pezzi. Ho trovato tracce di marijuana tritata ovunque e una puzza in casa. Quello ‘scopava’ nella stanza di servizio. Monona e la guardia giurata hanno visto che Diego non si alzava e non hanno dormito”

“La Monona mi dice tutto, lì fumano tutti tranne lei, pure oggi si è alzato con i postumi di una sbornia”.

