Altafini: “Gattuso non ha fatto tanto in più rispetto a Sarri e Ancelotti”

José Altafini, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb di cui si riporta un estratto.

Gattuso ha ereditato la squadra da Sarri e Ancelotti e non ha fatto tanto in più. Poteva puntare allo scudetto ma negli ultimi tempi è peggiorato. Una volta i presidenti non venivano negli spogliatoi, mettevano uomini importanti a trattare e dirigere. Oggi fanno tutto loro: mandano via allenatori, vincono record di esoneri. Il più grande dirigente del Napoli è stato Roberto Fiore ma nessuno lo dice.

De Laurentiis è un presidente padrone, non ci sono più i grandi presidenti di una volta. Osimhen? Non l’ho visto giocare molto perché mio figlio, che tifa Napoli, vuole vedere le partite da solo.