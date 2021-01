Ziliani: “Rispetto per Gattuso, ma Pioli, Fonseca e Gasperini stanno facendo meglio di lui con meno ingredienti”

Il giornalista su Twitter: “Per qualità e quantità della rosa (a livello Juve, superiore all’Inter), è da scudetto. Cinque sconfitte in 15 partite sono un’eresia”

Paolo Ziliani, firma de Il Fatto Quotidiano, ha espresso un parere sul Napoli su Twitter.

Per qualità e quantità della rosa (a livello Juve, superiore all’Inter), è da scudetto. Cinque sconfitte in 15 partite sono un’eresia. Con tutto il rispetto per Gattuso, Pioli, Fonseca, e Gasperini con meno ingredienti stanno facendo assai meglio.