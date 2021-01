Tentarono di incendiargli casa, Federico Gentile getta la spugna e lascia Foggia

Capitano della squadra, ha scelto di salvaguardare la famiglia. Per lui, nelle scorse settimane, erano state disposte anche misure di protezione

Non ha retto alla situazione di tensione che ha portato alcuni ignoti a tentare addirittura di dar fuoco alla sua casa, nelle scorse settimane. Il capitano del Foggia, Federico Gentile, ha scelto di proteggere la sua famiglia. Ed ha così detto addio al club pugliese.

Il tentato incendio è avvenuto ad inizio dicembre. Lui era in casa, con moglie e figli. In un’intervista a Repubblica non esitò a parlare di chi aveva commesso il terribile gesto come di “delinquenti”. Da quel momento non è più sceso in campo e adesso è arrivata la decisione di andar via, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, fissata per il giugno di quest’anno.

Il Prefetto di Foggia aveva anche disposto misure di protezione per il giocatore. Troppo. Meglio andar via e salvare almeno la famiglia.