Sofia Goggia caduta su pista turistica, portata via in barella

Assurdo incidente a Garmisch, la fuoriclasse azzurra stava rientrando in albergo. È caduta su neve fresca.

Incredibile sfortuna per Sofia Goggia. La fuoriclasse italiana è stata protagonista di una caduta su neve fresca a Garmisch – dove oggi è stato rinviato il SuperG in programma – mentre stava rientrando in albergo. Stava percorrendo una pista turistica. È stata portata via in barella, si teme un infortunio. Sarebbe l’ennesimo della sua sfortunata carriera.

Caduta per Sofia Goggia mentre tornava a valle su pista turistica. In neve fresca. Portata via in barella. Incrociate tutto. https://t.co/Vq82ajW1W1 — Gianmario Bonzi (@gianmilan76) January 31, 2021

Sofia Goggia cade sulla pista turistica: si attendono notizie ufficiali, ma si teme un infortunio #31Gennaio https://t.co/F4xvAvqHDE pic.twitter.com/s5bThJaFHb — NeveItalia (@neveitalia) January 31, 2021