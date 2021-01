Sky: comincia a piovere al Mapei Stadium prima di Juve-Napoli

“Intanto è iniziata a cadere una debole pioggerellina qui allo stadio, che potrebbe anche essere utile ad allontanare il rischio nebbia di cui tanto si è parlato. Sicuramente le temperature sono vicine allo zero, fa già molto freddo al Mapei Stadium. Questa pioggerellina potrebbe aiutare da questo punto di vista. Per la Juventus, arrivano ulteriori conferme: Cuadrado può giocare dal primo minuto, è arrivato intorno alle 16 in ritiro. E agirà da terzino destro, con Danilo a sinistra”.