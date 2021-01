Sempre simpatico, Domenech: “Al mercato avrei preso Maradona, ma è morto…”

E’ tornato ad allenare dopo dieci anni, e la sua innata simpatia non ha perso vigore. Raymond Domenech, l’ex ct della Francia al Mondiale 2006 che tanto s’è fatto amare in questi anni, ora sulla panchina del Nantes ha risposto così ad una domanda sul mercato di gennaio:

“Mi sarebbe piaciuto prendere Maradona, ma è morto. È così. La finestra di mercato per me, ma come per tutti gli allenatori, è una ferita”.