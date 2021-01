Scommesse anomale sul match col Pordenone, la Salernitana chiede l’intervento dell’autorità giudiziaria

Sul CorSport la nota ufficiale del club. «Auspichiamo che l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado possa far presto luce. Se accertata, la fattispecie costituirebbe senza alcun dubbio un danno».

Flussi anomali di scommesse su Salernitana-Pordenone. E’ accaduto lunedì. Le puntate hanno fatto abbassare progressivamente la quotazione del 2, nonostante la gara contrapponesse la capolista del campionato di Serie B ad una squadra con 10 punti in meno in classifica. Così, la squadra campana ha chiesto, con una nota ufficiale, l’intervento delle autorità giudiziarie. La notizia è sul Corriere dello Sport.

«A seguito di alcune segnalazioni apparse su siti sportivi, nonché di innumerevoli sollecitazioni ricevute in merito a presunte quotazioni di scommesse sportive ascrivibili alla partita Salernitana-Pordenone, la Salernitana auspica che l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado possa far presto luce ed accertare l’effettiva caratura della fattispecie che, se accertata, costituirebbe senza alcun dubbio un danno in capo alla Salernitana».

Il tutto dopo la discussa direzione di gara da parte dell’arbitro Rapuano, contestata dalla Salernitana per una serie di decisioni sbagliate, su tutte l’espulsione di Capezzi al 29’ del primo tempo ed il rigore non concesso a Tutino in avvio di ripresa.