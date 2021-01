Sacchi: “Pirlo non ha colpe, la squadra non aveva motivazioni forti”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha commentato Inter-Juventus negli studi della Domenica Sportiva.

L’Inter cerca la continuità che aveva la Juventus, ha fatto benissimo a destra ma giocava contro nessuno. Non bisogna dare colpe a Pirlo, la cosa peggiore per un allenatore è una squadra che non abbia forti motivazioni. Ieri senza fare grandi cose i nerazzurri potevano fare una goleada. È una vittoria nobile e importante, ma attenzione alla presunzione: l’Inter è ancora in costruzione, può fare di più.