Rummenigge: «Ceferin sta valutando di far svolgere Euro 2020 in una sola nazione»

Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano bavarese Munchner Merkus. Il tema è Euro 2020. Rummenigge ha dichiarato che Ceferin sta rivedendo i piani per la manifestazione: non più 12 paesi ma uno soltanto.

«So che il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, si sta chiedendo se non sia il caso, visto che la pandemia è ancora in atto, di far svolgere gli Europei in una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido. La UEFA dovrà prendere una decisione nelle prossime settimane su come e dove dovrebbe svolgersi il torneo. Non sarà facile, ma Aleksander Ceferin e la UEFA prenderanno la decisione giusta con grande attenzione e considerazione».