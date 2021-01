Ronaldo: «Anche senza infortuni non sarei mai arrivato a 40 anni come Ibra»

Il brasiliano ex Inter e Milan alla Gazzetta: «Lui ha sempre detto di considerarmi un idolo, io lo considero un caso forse unico, un esempio che fa bene al calcio».

L’ex attaccante di Inter e Milan, Ronaldo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. In essa commenta anche la Serie A, la lotta per lo scudetto. Parla del Milan e in particolare di Zlatan Ibrahimovic.

“Questa stagione è molto particolare: da campionato con sorpresa finale. E il Milan mi sta sorprendendo: calcio offensivo, veloce, giocatori di qualità. E poi, Ibrahimovic: lui ha sempre detto di considerarmi un idolo, io lo considero un caso forse unico, un esempio che fa bene al calcio. Se anche non avessi avuto tutti gli infortuni che ho avuto, non sarei mai arrivato a 40 anni come lui. Mai”.