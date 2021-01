Repubblica: Lazio-Roma senza clamore, fragore, livore, non è derby

È l’attacco di Gabriele Romagnoli che su Repubblica spiega le differenze tra il derby di ieri sera all’Olimpico e tutti gli altri derby.

Ci sono le luci, ma non le voci.

Non è certo il primo derby che si è giocato a porte chiuse a causa della pandemia, ma per Lazio e Roma era la prima volta

Ne soffre più degli altri, perché Roma senza clamore, fragore, livore, non è Roma: togli l’eccesso e le annulli l’identità

L’Olimpico con la curva Nord e Sud vuote sembra Marte, un ambiente ovattato in cui i suoni rimbombano.

Ma una nota positiva si può trovare ed è stata l’assenza del pubblico peggiore

Il derby di Roma ha smesso per una volta di essere la minaccia alla quiete che induceva a spostare orari e truppe in assetto di guerra. Le tifoserie si sono presentate vicino ai campi con striscioni appesi a una gru per essere visibili all’inaccessibile interno, hanno scortato le squadre allo stadio, i più esagitati si sono radunati sul ponte a mimare la violenza