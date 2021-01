Repubblica: a gennaio c’era stata tensione col Napoli sulla data di rientro di Mertens dal Belgio

Il quotidiano lo rivela oggi che Dries è dovuto tornare in Belgio per il riacutizzarsi dei problemi alla caviglia

La notizia è sicuramente che Dries Mertens, mentre lavorava per il recupero completo della caviglia ed aveva già accumulato minuti di gioco, ha dovuto dare forfait e tornare in Belgio per riprendere da dove aveva lasciato.

Una situazione che ha allarmato non poco il Napoli che già aspetta l’attaccante belga da diverse settimane. Ma adesso Repubblica spiega che già a gennaio c’era stata qualche incomprensione sulla data di rientro di Mertens dal Belgio

A gennaio c’era stata un po’ di tensione con la società sulla data di rientro dalla struttura scelta dall’attaccante: ieri Mertens è già tornato in Belgio, per restarci almeno un’altra settimana