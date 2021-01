Prandelli: “Callejon è un problema per me molto profondo, anche umano”

In conferenza stampa: “Negli ultimi anni ha dimostrato tecnica, qualità e tempi di gioco. E’ un po’ penalizzato dal sistema di gioco. José è talmente serio che diventa difficile anche metterlo in panchina”

Alla vigilia della partita contro il Bologna, il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlatoin conferenza stampa. Uno dei temi affrontati è stato Josè Maria Callejon. L’ex Napoli non ha ancora trovato un adeguato spazio nella squadra viola, nonostante su di lui fossero state riposte importanti aspettative. Qualche giorno fa Repubblica Firenze aveva giudicato la sua stagione fin qui da 5.

Parlando dello spagnolo, Prandelli ha detto:

“È un argomento per me delicato. Negli ultimi anni ha dimostrato tecnica, qualità e tempi di gioco, è un maestro nelle situazioni di smarcamento. In questo momento è un po’ penalizzato perché giochiamo con questo sistema di gioco. È un problema per me molto profondo, anche umano, perché José è talmente serio che diventa difficile anche metterlo in panchina”