Repubblica e la stagione di Callejon in viola: “Non è il sostituto di Chiesa, non è e basta”

Giudizio non esattamente positivo per l’attaccante ex Napoli, che prende 5 in pagella: “Prima o poi apparirà per mostrarci qualche bel ricordo di sé”

La Repubblica Firenze dà i voti al 2020 della Fiorentina. Alla squadra va 5 in pagella:

“una squadra mai nata per davvero e costruita un po’ a caso, tanto da mettere in difficoltà i due tecnici passati dalla panchina”.

E ce n’è anche per Callejon, acquistato dal Napoli in estate. Il quotidiano ne parla in relazione a Chiesa.

“E l’attacco? L’addio a Chiesa (5 per le manfrine e 5 anche al prestito biennale alla Juventus) al momento resta uno dei peggiori affari di questa società, per tempistica di mercato e modalità di pagamento. Callejon (5) non è il suo sostituto. E per il momento non è e basta, ma prima o poi apparirà per mostrarci qualche bel ricordo di sé“.