Pirlo: «Non vorrei più vedere partite come quella fatta con la Fiorentina»

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv.

Sulla partita contro l’Udinese.

Pirlo ha raccontato su cosa si è confrontato con la squadra.

“Abbiamo parlato soprattutto della partita con la Fiorentina, completamente sbagliata. Dall’atteggiamento a tutto il resto, non potevamo finire in quel modo il campionato nel 2020, c’è stata una bella riunione, abbiamo parlato, abbiamo discusso anche degli obiettivi futuri. È stata produttiva. Non vorrei più vedere partite come quella fatta con la Fiorentina. Per il resto abbiamo fatto un buon cammino, in crescendo, migliorando su tanti aspetti. Son convinto che si potrà fare ancora meglio, perché abbiamo tutto per riuscirci”.