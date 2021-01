Pirlo: “Chiesa è un prototipo di campione. È il Milan la squadra da battere”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida col Sassuolo in conferenza stampa.

Il Sassuolo è un’ottima squadra, gioca insieme da tanto tempo, l’allenatore è molto bravo nella costruzione del gioco. Sarà una gara difficile, non dovremo permettere loro di uscire sulla pressione. Ci prendiamo le nostre responsabilità: vinciamo da nove anni, è normale che su di noi ci sia pressione. Considero però il Milan ancora la squadra da battere, perché è in testa alla classifica.

Sia Chiellini che Demiral stanno bene, domani potrebbe partire il turco dall’inizio. Kulusevski sta bene, l’altra sera gli ho fatti i complimenti per com’è entrato nella gara. Le positività ci condizionano, come condizionano chiunque. Ma pensiamo ad andare avanti, i problemi sono altri. Morata sta meglio, domattina valutiamo se convocarlo. Chiesa ha avuto un problema all’anca ma è recuperato; conoscevo le sue qualità e l’ho voluto, può migliorare ancora tanto, è un prototipo di grande campione. Arthur ha ripreso condizione, può giocare con chiunque: conosce il calcio. Bernardeschi è affidabile, si allena bene e avrà le sue chance.

Alla squadra chiedo di migliorare sulla concentrazione e sulla forza mentale, specie quando passiamo in vantaggio: quella è una fase molto importante. A Milano è stata una vittoria importante, in un momento importante: se però non vinciamo domani, sarà servita a poco. Dobbiamo avere la stessa voglia di fare risultato chiunque sia l’avversario, per poi vedere a che punto saremo ad aprile.

Ho un bel rapporto con De Zerbi, bresciano come me e mio coetaneo: ha fatto un bel percorso, ci siamo sentiti spesso, facciamo bei discorsi di calcio. Ci sono allenatori giovani e bravi anche all’estero, ognuno fa il suo percorso.