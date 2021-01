Il dato inquadra le difficoltà della squadra di Pioli, che all’intervallo non è riuscita ad impensierire Gollini

Un dato che fotografa le difficoltà del Milan nella sfida con l’Atalanta: i rossoneri non hanno calciato in porta nel primo tempo e non era mai successo prima d’ora in questo campionato. I bergamaschi, invece, che sono andati a riposo sullo 0-1 hanno inquadrato lo specchio quattro volte al 45′.