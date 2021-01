Paratici: “Non abbiamo necessità di fare mercato”

Paratici ha anche parlato del momento attuale della squadra:

Sulle parole di Chiellini dopo l’Inter su fame e determinazione?

“Abbiamo un gruppo di giocatori in cui i più anziani conoscono bene l’ambiente e quando parlano non lo fanno mai a caso. Il campione quando è ferito ha dentro qualcosa di diverso, ed è difficile da affrontare. Non penso che oggi dovremo per avere una consistenza maggiore o minore. Giochiamo ogni tre giorni, e cerchiamo sempre di interpretare le partite al meglio. Ci siamo quasi sempre riusciti, ma in un paio di occasioni come contro l’Inter non abbiamo fatto bene.”.