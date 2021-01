Napoli-Fiorentina, il Giudice Sportivo multa Insigne per simulazione

L’episodio incriminato è quello dello scontro con Milenkovic nell’area viola. 2mila euro di sanzione

Lorenzo Insigne è stato condannato dal Giudice Sportivo a pagare una multa di 2mila euro per aver simulato in Napoli-Fiorentina. L’episodio incriminato è l’entrata in area avversaria del capitano del Napoli, che si è trovato davanti Milenkovic che ha allargato la gamba destra. C’è stato un contatto di gioco, e l’arbitro Chiffi ha ammonito Insigne per simulazione, scorgendo dolo nella sua caduta. Ora arriva la sentenza: multato per simulazione.

“Ammenda di 2000 euro a Lorenzo Insigne per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.