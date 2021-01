Napoli-Fiorentina 4-0 in 45 minuti

Show del Napoli, come contro Atalanta e Roma. Peraltro la Fiorentina ha giocato. Splendida prestazione di Insigne ma tutti hanno giocato benissimo

Goleada Napoli. La squadra di Gattuso torna a dare spettacolo, come accaduto contro Atalanta e Roma. Prestazione scintillante degli azzurri peraltro contro la Fiorentina che ha comunque giocato, ha colpito una traversa, ha costretto Ospina a un’ottima parata su Ribery.

Napoli irrefrenabile, con Insigne autore di una prestazione super. Ma non solo. In gol dopo 4 minuti su azione corale con accelerazione di Lozano, assist di Petagna per Insigne che segna da centravanti d’area. Il capitano mette lo zampino anche nel secondo gol su splendida azione di ripartenza in verticale, altro assist di Petagna e rete in scivolata di Demme.

La terza rete è il capolavoro di Insigne che sfida e supera quattro avversari sulla sinistra, poi il taglio alla Callejon (oggi con la Fiorentina) e Lozano arriva puntuale per il 3-0. Il quarto è di Zielinski da fuori area.