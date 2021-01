Maldini: “Se abbiamo parlato con Ibra di Mandzukic? Non è proprio così”  

A Sky: “Non ci confrontiamo con i giocatori per prenderne altri, abbiamo contatti continui con l’allenatore per questo. Nel calcio non c’è bisogno solo di bravi ragazzi ma anche di gente determinata in campo”

Poco prima della sfida contro il Cagliari, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Sky. Il tema è stato il mercato, soprattutto. Con una battuta anche su Mandzukic, che domani dovrebbe firmare il contratto con i rossoneri.

Come si vive la questione Covid?

Avete parlato con Ibrahimovic di Mandzukic?

“Non è proprio così. Noi conosciamo bene il carattere di Mandzukic, ci abbiamo parlato. Non ci confrontiamo con i giocatori per prenderne altri, abbiamo contatti continui con l’allenatore per questi tipi d’operazione. Nel calcio non c’è bisogno solo di bravi ragazzi ma anche di gente determinata in campo. Poi è il gruppo che trascina”.