Lombalgia per Demme: non è stato convocato per Napoli-Spezia

Il centrocampista non sarà a disposizione di Gattuso oggi dopo il trauma contusivo rimediato al bacino. Di nuovo tra i convocati il giovane Cioffi

Il Napoli attraverso i propri canali ufficiali ha diffuso l’elenco dei convocati per la partita contro lo Spezia. Non ci sarà Diego Demme, che ha accusato una lombalgia per gli esiti del trauma contusivo al bacino. Di seguito i giocatori a disposizione di Gattuso.

Portieri: Meret, Contini, Ospina

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Manolas

Centrocampisti: Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Lozano, Llorente, Politano, Insigne, Petagna, Cioffi