“L’infortunio di Osimhen non è così grave: sarà visitato non appena negativo”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli (emittente ufficiale del club), ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen.

La situazione non dovrebbe essere così grave, siccome è positivo al coronavirus non è stato possibile per lo staff medico visitarlo. Appena tornerà negativo, il dottor Canonico spiegherà in diretta la situazione.