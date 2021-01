L’eterna lotta di Rummenigge con le mascherine, fallisce anche il “modello Mad Max”

La stampa tedesca si è appassionata all’appannamento degli occhiali del boss del Bayern: si è fatto fare una mascherina speciale avveniristica ma niente: “Ormai guardo le partite senza occhiali”

Ormai in Germania è diventato giochino: inquadrare in tribuna Karl-Heinz Rummenigge e ammirare la sua partita nella partita, l’eterna lotta con le mascherine e l’appannamento degli occhiali. Il boss del Bayern le ha provate tutto, richiamando su di sé una certa curiosità. Fino a provare, contro lo Schalke, una specie di “modello Mad Max”, come lo definisce il Sueddeutsche Zeitung: una maschera futuristica quasi da sub. Ma niente: lenti appannate e comico cambio al volo con una normalissima Fp2.

I media tedeschi si sono appassionati alla vicenda: notano ogni volta che il naso spunta fuori, o la mascherina scivola in basso o lui è costretto a togliersi gli occhiali vedendoci pochissimo. E allora s’è fatto fare da un’azienda specializzata una protezione studiata sul suo volto, scannerizzato in 3d. Dall’aspetto futuristico. Niente da fare. E lo stesso Rummenigge ci scherza:

“Come portatore di occhiali, come probabilmente molti altri, ho il problema che i miei occhiali si appannano sempre quando indosso la mascherina. Non mi resta che guardare la partita senza occhiali e poi indossarli appena si va verso l’area di rigore”.