Lazio, Luis Alberto operato d’urgenza per appendicite

Il centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, è stato operato d’urgenza per un attacco di appendicite acuta. L’intervento è riuscito, ora il calciatore resterà ricoverato per due giorni. Salterà sicuramente le sfide contro il Parma (giovedì, in Coppa Italia) il e Sassuolo (domenica, in campionato).

Si proverà a recuperarlo per la trasferta contro l’Atalanta del 31 gennaio. Al momento i tempi di recupero – stimati in 10 giorni – restano da confermare. Dovrà riposare e recuperare dopo l’operazione.