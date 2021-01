La Serie C dedica il pallone a Gino Bartali per il Giorno della Memoria

Il presidente della Lega Pro Ghirelli: “Il Giorno della Memoria, data che ha un profondo significato, la leghiamo anche al suo ricordo”

La Serie C ha deciso di utilizzare la figura di Gino Bartali, storico campione di ciclismo che aiutò tantissimi ebrei a salvarsi dalla deportazione, per ricordare il Giorno della Memoria. Per l’occasione, come ha spiegato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, è stato mandato un pallone commemorativo alla famiglia.

Il ricordo di Gino Bartali è vivo ed è parte integrante della storia del nostro Paese, i suoi insegnamenti sono attuali così come i suoi valori legati allo sport, al confronto, al fair-play, al rispetto degli avversari, al cuore che metteva in ogni sfida. Il Giorno della Memoria, data che ha un profondo significato, la leghiamo anche al ricordo di Bartali e il dono del nostro pallone alla sua famiglia è il nostro ringraziamento, ma anche l’impegno continuo a declinare il calcio ai valori.