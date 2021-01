La Lazio ha pagato 11 milioni per Pedro Neto allo Sporting sbagliato: “Abbiamo confuso i club”

I soldi che dovevano essere versati al Braga finirono nelle casse del Lisbona. Il club al Guardian: “Un errore dovuto ai nomi simili delle squadre…”

Uno Sporting vale l’altro. Anzi vale 11 milioni di euro pagati per sbaglio ad un’altra squadra. La Lazio non ha solo confuso gli IBAN, ha proprio confuso i nomi delle squadre, per cui quando s’è trattato di versare circa 11 milioni di euro per l’acquisto di Pedro Neto, hanno fatto il bonifico allo Sporting Lisbona invece che allo Sporting Braga.

Una storia di mercato paradossale, raccontata dal Guardian. I soldi per l’acquisto di Pedro Neto, talento portoghese arrivato a Roma nel 2017 dal Braga e ceduto nel 2019 al Wolverhampton per circa 18 milioni, sono finiti nelle casse della società sbagliata.

Nel 2017 la Lazio aveva acquistato dal Braga i portoghesi Pedro Neto e Bruno Jordão. Per Neto la Lazio avrebbe dovuto pagare circa 11 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto: 7 milioni per il prestito, più 4 per il riscatto (con 5 eventuali di bonus). Ma i conti della Lazio, disponibili online, dicono altro: c’è un pagamento di circa 8.5 milioni allo Sporting Lisbona per i diritti di Neto, con un ulteriore pagamento da 2.5 milioni, sempre al Lisbona. Al Braga niente.

In una mail inviata al Guardian, il segretario generale della Lazio Armando Calveri ha spiegato l’errore:

“Ci tengo a precisare che la Lazio ha acquistato entrambi i giocatori (Pedro Neto e Bruno Jordao) dallo Sporting Club Braga e non dallo Sporting Club de Portugal (ovvero lo Sporting Lisbona, ndr). Sfortunatamente, è stato un errore del nostro dipartimento finanziario, ingannato dai nomi simili dei club. L’SC de Portugal non ha mai registrato i giocatori, sistemeremo la situazione relativa ai due club”. “Come potete capire tutte le informazioni finanziarie relative al trasferimento del giocatore sono riservate e rendono le cose più misteriose. Ma in questo caso l’immaginazione supera la realtà. L’ “indagine” è fuorviata dal diverso approccio fiscale adottato dai due club, probabilmente. Tutti gli importi relativi al trasferimento vengono dichiarati nel Fifa TMS (sistema di abbinamento dei trasferimenti) che tutela la trasparenza nelle transazioni finanziarie tra i club”.

I conti dello Sporting Lisbona non fanno menzione di Neto, né di alcun pagamento ricevuto dalla Lazio. Un portavoce dello Sporting Lisbona ha detto che il club non ha mai avuto alcun interesse economico per nessuno dei due giocatori e ha aggiunto che la discrepanza è “ovviamente un errore della Lazio. Il nostro team legale ha già preso contatti con la Lazio per poter correggere questo errore”.