Koulibaly e Demme tornano a lavorare in gruppo

Le ultime da Castel Volturno: Koulibaly e Demme hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Per Mertens e Malcuit lavoro personalizzato

Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match al Friuli di Udine per la 17esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente esercitazione tattica a reparti e poi con il gruppo intero.

Malcuit ha svolto lavoro personalizzato. Koulibaly e Demme hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Mertens terapie e lavoro personalizzato.