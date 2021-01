Gattuso su Petagna: «Ha un problema al polpaccio, ha preso una botta»

Il tecnico ha commentato l’infortunio dell’attaccante a Dazn: «Speriamo che non sia nulla di grave. Anche tre settimane fa l’ha presa uguale e ha recuperato in tre giorni»

Dopo la vittoria sulla Fiorentina al Maradona per 6-0, ai microfoni di Dazn l’allenatore partenopeo, Rino Gattuso, ha commentato anche le condizioni di Andrea Petagna. L’attaccante del Napoli è stato costretto ad uscire dal campo con l’aiuto dei sanitari dopo essersi infortunato. Gattuso ha chiarito che Petagna ha subito un colpo al polpaccio. Si è augurato che non sia nulla di grave. Ancora non ci sono notizie ufficiali.

«Speriamo che non sia nulla di grave. Ha un problema al polpaccio, ha preso una botta. Anche tre settimane fa l’ha presa uguale e ha recuperato in tre giorni»