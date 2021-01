Gattuso: “Dopo l’Inter abbiamo subito un po’ d’involuzione”

Alla Rai: «Non siamo in un momento brillantissimo, ma non è questione di modulo. Quando fai giocare chi ha giocato poco è difficile»

Dopo la sofferta vittoria negli ottavi di Coppa Italia contro l’Empoli il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai

Soddisfatto del risultato, ma non della prestazione?

È mancata continuità

«Non è mancata solo a noi, se vai a vedere il percorso di tutte le squadre in Europa da quando è arrivato il covid, hanno avuto tutti difficoltà. Già è tanto che stiamo dando continuità al sistema calcio. Non siamo i soli, però dobbiamo migliorare»

Sul giallo dei tamponi dell’Empoli?

«Penso che bisogna guardare anche al campionato inglese che è il più organizzato al mondo e anche loro stanno vivendo una situazione molto particolare. Noi stiamo facendo un grandissimo lavoro. Non è facile fare tamponi e sierologici ogni due giorni, poi è normale che siamo privilegiati perché guadagniamo tanto e veniamo pagati a fine mense. Però non è facile perché per ogni tampone sei in ansia per i risultati anche perché abbiamo visto quante vittime ha fatto il covid»