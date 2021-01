Gasperini: “La partita è stata parecchio spezzettata”

Fermato sul pareggio dall’Udinese e contrariato dalla gara, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa:

“Da un po’ di tempo non ci capitava prendere gol subito all’inizio, anche se lo scorso anno rimontavamo. La partita poi era difficile, l’Udinese era molto concentrata, perdeva ancora un po’ di tempo, un po’ tanto. Non era facile rimontare, nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo si è giocato poco. La partita è stata parecchio spezzettata”.

Il turnover?

“Stiamo giocando ogni tre giorni, sono tutte partite difficili. Oggi è stata un’altra battaglia, per noi sarà la quarta partita in dieci giorni, per il Milan sarà la terza in dodici. I cambi rispetto a Genoa sono stati Romero, Muriel, Miranchuk, parliamo di giocatori che possono giocare in ogni formazione”.