Gasperini: «Gomez? Il centrocampo soffriva e lui non si adattava. Ho fatto una scelta»

A Sky: «L’abbiamo sempre fatto, ma lui non l’ha accettato. L’Atalanta ha finalmente iniziato il suo campionato. Muriel e Ilicic? Uno è devastante a destra, l’altro a sinistra».

Dopo la vittoria sul Benevento per 4-1, ai microfoni di Sky è intervenuto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

«Non era semplice affrontare un avversario in fiducia e che nel suo stadio aveva messo in difficoltà molte squadre di un certo livello. L’Atalanta ha iniziato finalmente il suo campionato, da qualche settimana sto vedendo quello che volevo e tutti i calciatori riescono a fare la differenza anche quando entrano dalla panchina. Sono molto soddisfatto, mostriamo una condizione psicofisica importante e questo ci sarà da stimolo per il futuro».

Gasperini ha aggiunto:

«Siamo in fiducia e stiamo disputando un buon campionato. Mai come quest’anno c’è grande livellamento verso l’alto e ci sono squadre ben attrezzate. Ma ci siamo anche noi». Chi ha più fantasia tra Muriel e Ilicic? «Me la cavo con una risposta diplomatica: uno è devastante a destra, l’altro a sinistra. Sono veramente felice per loro. Muriel è entrato e ha segnato un gol incredibile, Ilicic ha attraversato un momento non semplice e sta tornando ai livelli che tutti conosciamo. Quando è in giornata ne giova tutta la squadra».

Senza Gomez l’Atalanta continua a volare.

«Abbiamo avuto delle strisce molto importanti anche l’anno scorso con Gomez dentro. E’ stata una scelta dettata dal fatto che avevo bisogno di trovare un altro tipo di squadra, perché stavamo soffrendo e Gomez non si adattava. Il centrocampo soffriva molto e ho fatto una scelta per Freuler e De Roon, l’abbiamo sempre fatto, ma la scelta non è stata più accettata da Gomez».