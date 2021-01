Dionisi: “Napoli? Partita quasi impossibile, per me sarà un onore”

L’allenatore dell’Empoli: “Ci proveremo anche se affrontiamo una delle squadre più forti della Serie A, sulla carta non c’è gara”

Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli, ha presentato così la sfida di Coppa Italia contro il Napoli.

Ci stiamo allenando da qualche giorno, la squadra ha l’atteggiamento giusto. La gara sarà impegnativa, ma non ho dubbi sulle risposte che mi danno i ragazzi. È una partita quasi impossibile ma per noi è la più importante. Ci proveremo anche se il Napoli è una delle squadre più forti della Serie A, sulla carta non c’è partita.

Giocherà chi ha trovato meno spazio finora. Conosciamo l’avversario, non mi aspetto una prestazione particolare ma una prova da squadra. Andremo a Napoli convinti di quello che siamo.

Per me sarà un onore giocare contro il Napoli, stringerò volentieri la mano a Gattuso.