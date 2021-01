Dieci anni e una sola partita giocata col Chelsea: la carriera record di Piazón

E’ un primato in Premier: un’intera carriera per un solo club, con una sola presenza. Mandato in prestito ovunque, anche al Chievo, ha detto basta

Lucas Piazón, li calciatore più longevo del Chelsea che non ha mai giocato per il Chelsea. Il club londinese lo aveva strappato a svariate concorrenti dieci anni fa, e in dieci anni ha giocato una sola partita con la maglia dei Blues. E’ una specie di record, in Premier. Già all’età di 17 anni, racconta lo Spiegel, Piazón si è trasferito dal Brasile all’Inghilterra. Non ha soddisfatto le aspettative, però. A Londra è stato utilizzato pochissimo anche nelle giovanili, in prima squadra ha raccolto una sola presenza in campionato. Almeno non la dimenticherà: un 8-0 sull’Aston Villa, nel dicembre 2012, entrato al posto di Juan Mata ad un quarto d’ora dalla fine.

Piazón è stato spedito in prestito un po’ ovunque tra Inghilterra, in Portogallo, in Olanda, all’Eintracht Frankfurt. E’ passato anche per un anno al Chievo. Ora, dopo 10 anni di prestiti, Piazón si trasferisce definitivamente al Braga, in Portogallo.