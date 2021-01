Damascelli su Juve-Napoli: per la prima volta la Juventus non è favorita

Su Il Giornale, Tony Damascelli commenta la finale di Supercoppa in programma stasera tra Juventus e Napoli. Ricorda quella di sette anni fa, quando sulla panchina azzurra c’era Benitez e il Napoli la vinse ai rigori.

Stasera, scrive, la Juventus per la prima volta non è favorita.

“Per la prima volta la Juventus non è favorita anche per le assenze non sopportabili, dipenderà dalle scelte di Pirlo a centrocampo, le ultime hanno denunciato errori clamorosi (Ramsey avanti a sinistra, Bentancur solo e Rabiot a destra), la Juventus non può giocare a due in mezzo al campo là dove il Napoli le è superiore, così come sull’out destro di Gattuso là dove Lozano è in una condizione favolosa, proprio nella zona che ha già devastato la Juventus contro l’Inter”.