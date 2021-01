Da 10 anni la Figc non paga l’Imu su Coverciano, deve al Comune di Firenze un milione di euro

Sul Fatto le anticipazioni della puntata di Report che andrà in onda lunedì. La Federazione si considera esente. Ci sono già 5 sentenze di condanna e il Catasto ha bocciato la richiesta di una diversa classificazione

Da dieci anni la Figc non paga l’Imu sul centro di Coverciano. Deve un milione di euro al Comune di Firenze. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, dando qualche anticipazione sul servizio di Report che si occupa della questione e che andrà in onda domani sera su Rai3.

“È dal 2007 che il Comune notifica inutilmente avvisi e accertamenti per la quota di Imu, che nelle ultime annualità contestate ammonta a circa 120 mila euro. La Federazione si considera esente: è un’associazione privata, che però svolge un’importante funzione pubblica, promuove il movimento. A Coverciano si fa solo sport, niente fini di lucro, quindi niente Imu. C’è un problema, però. Il centro non è di proprietà della Figc, che lo utilizza, ma di FederCalcio srl, la sua società di servizi. Ma, soprattutto, a Coverciano non si fa solo attività sportiva, ma anche commerciale. Così la pensano i giudici, che dopo un primo parere favorevole datato al 2014, hanno sempre dato torto alla Federazione”.

Al momento, continua il quotidiano, ci sono tre sentenze di condanna in primo grado e due in appello. Si attende la Cassazione.

“Anche il Catasto ha bocciato la richiesta di una diversa classificazione, fra quelle senza fini di lucro. Nell’ultimo dispositivo, la Commissione tributaria è stata dura: “È evidente che i requisiti per l’esenzione non ricorrono, ed è noto e non contestato che nel suddetto centro sono esercitate numerose attività commerciali”.

Coverciano non è un caso isolato, scrive Il Fatto. Sono state, in passato, oggetto di contenzioso anche altre strutture, come la storica sede romana di via Allegri

“tra questo palazzo e quello di via Po, si erano accumulati arretrati per 650mila euro. Poi nel 2012 la Cassazione ha dato ragione al Campidoglio e da allora la FederCalcio versa regolarmente. Però non si arrende su Coverciano”.

Dopo la scoperta della notizia da parte di Report, la Figc ha provato a cercare un accordo con il Comune, ma senza riuscirci, continua il quotidiano.

““Al momento non siamo tenuti a pagare, e quindi non paghiamo”, conclude il presidente Gravina, che ha ereditato il problema dai suoi predecessori. Il pallone italiano ragiona così, da sempre”.