CorSport: la Juve vorrebbe scambiare Bernardeschi con il Papu, ma lui non vuole lasciare Torino

Il calciatore bianconero sta rifiutando tutte le possibilità di mercato, compreso l’Hertha Berlino

“Il club bianconero è disposto ad ascoltare offerte per altri due giocatori, Rabiot e Bernardeschi. Sulle tracce del francese c’è sempre l’Everton: Carlo Ancelotti è infatti il tecnico che ha lanciato il giovane Adrien in prima squadra ai tempi del Paris Saint Germain e potrebbe ritrovarlo. L’azzurro, invece, potrebbe rientrare in un affare con l’Atalanta che vedrebbe Federico in nerazzurro e Papu Gomez in bianconero. Al momento però Bernardeschi non vuole muoversi dalla Juve e sta rifiutando tutte le possibilità, compreso l’Hertha Berlino”.