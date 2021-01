Corsport: il Napoli spinge per il prestito per Emerson Palmieri

Il Chelsea chiede 15 milioni, troppi per Emerson Palmieri. Il Napoli, scrive invece il Corriere dello Sport, vorrebbe arrivare al terzino senza investire troppo

In difesa si segue Emerson Palmieri, ma il suo arrivo è vincolato ad una cessione (Ghoulam o Malcuit) e l’affare col Chelsea, al momento, non decolla: il Napoli spinge per il prestito, come per Bakayoko, gli inglesi vorrebbero monetizzare con la cessione a titolo definitivo o, al massimo, fissando l’obbligo di riscatto per giugno