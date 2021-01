Corsport: Benitez è la scelta di De Laurentiis

Rafa Benitez rimane lì, nella sua villa di Liverpool, spettatore per nulla distratto di quel che succede in una città ch’è stata già sua

Per oggi si festeggia la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia come è giusto che sia, ma del domani non vi è alcuna certezza, come scrive il Corriere dello Sport.

Rafa Benitez rimane lì, nella sua villa di Liverpool, spettatore per nulla distratto di quel che succede in una città ch’è stata già sua: il crocevia, chiaramente, essendoci tempi strettissimi e con dentro un’altra partita all’orizzonte, diventa il Parma. Il casting d’inizio settimana è servito per avere sensazioni e conoscenze sulle eventuali volontà di tecnici da interpellare (ancora), nel caso in cui la situazione diventi più incandescente: Benitez è la scelta, la prima, e dunque eventuali sviluppi catastrofici spingerebbero De Laurentiis a nuove mosse.