CorSport: a Petagna sono bastati 146 minuti per passare da un gol all’altro

Doveva essere il quinto attaccante del Napoli e invece ha guadagnato terreno ed è diventato titolare. Il Corriere dello Sport esalta Petagna, arrivato nella diffidenza generale. Eppure, contro lo Spezia, gli sono bastati otto minuti per fare quello che i suoi compagni non sono riusciti a fare in un’ora. Andando a leggere le statistiche, scrive il quotidiano, si scopre che, nel Napoli, è il primo della classe. Gli sono bastati, finora

“146 minuti per passare da un gol all’altro. Ne ha impiegati meno di Lozano, che pure ne ha fatti sette, però stando in campo per 1054’; mentre Insigne ha avuto invece bisogno di 16’ in più – rispetto a quel gigante così buono. Gli altri, e nessuno lo avrebbe sospettato, sono dispersi in questa classifica stilata con il cronometro tra le mani: Mertens ha impiegato 184’, Politano 188’ e a Osimhen, poverino, che prima ci ha rimesso una spalla in Nazionale e pois’è preso il Covid per un peccato di gioventù, ne sono serviti 233”.