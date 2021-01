Corriere: Papu, Siviglia è sempre più vicina

Per lui è pronto un contratto triennale, mentre l’offerta degli iberici alla società nerazzurra è di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni più 2 di bonus.

Il Papu Gomez (foto) è vicino al trasferimento al Siviglia, in Spagna, dove potrebbe continuare a giocare in Champions. Per lui è pronto un contratto triennale, mentre l’offerta degli iberici alla società nerazzurra è di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni più 2 di bonus.